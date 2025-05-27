В Забайкалье пожар с территории села перешел на лес

«В Верх-Усуглях Тунгокоченского округа пожар с территории населенного пункта перешел на лесную зону. На защите села стоят 15 пожарных на 3 единицах техники МЧС России и добровольная пожарная дружина», — говорится в сообщении.
К месту пожара также направлена аэромобильная группировка МЧС России в составе 11 человек.
На всей территории Забайкальского края с конца апреля действует особый противопожарный режим, а также федеральный режим ЧС в лесах. За их нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность.