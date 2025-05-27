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В Забайкалье пожар с территории села перешел на лес

УЛАН-УДЭ, 27 мая — РИА Новости. Пожар перешел с территории села Верх-Усугли на лесной фонд в Тунгокоченском округе Забайкалья, сообщил региональный главк МЧС.

Источник: РИА Новости

«В Верх-Усуглях Тунгокоченского округа пожар с территории населенного пункта перешел на лесную зону. На защите села стоят 15 пожарных на 3 единицах техники МЧС России и добровольная пожарная дружина», — говорится в сообщении.

К месту пожара также направлена аэромобильная группировка МЧС России в составе 11 человек.

На всей территории Забайкальского края с конца апреля действует особый противопожарный режим, а также федеральный режим ЧС в лесах. За их нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность.