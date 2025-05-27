В Уфе от удара током погиб 34-летний строитель

Смертельный несчастный случай произошел на стройке в Уфе. Подробности трагедии сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
По имеющейся информации, 34-летний сотрудник ООО «Строительная компания № 7» погиб от поражения электрическим током. Трагедия произошла 22 мая на территории возводимого жилого комплекса «Эдисон-2» на Революционной улице. В обеденный перерыв разнорабочий набирал воду из металлической емкости в подвале и получил удар током.
Надзорное ведомство намерено установить причины и обстоятельства гибели уфимца.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.