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В Уфе от удара током погиб 34-летний строитель

В Уфе на стройке рабочего убило током.

Источник: Комсомольская правда

Смертельный несчастный случай произошел на стройке в Уфе. Подробности трагедии сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

По имеющейся информации, 34-летний сотрудник ООО «Строительная компания № 7» погиб от поражения электрическим током. Трагедия произошла 22 мая на территории возводимого жилого комплекса «Эдисон-2» на Революционной улице. В обеденный перерыв разнорабочий набирал воду из металлической емкости в подвале и получил удар током.

Надзорное ведомство намерено установить причины и обстоятельства гибели уфимца.

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