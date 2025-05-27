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В Красноярском крае два человека погибли после наезда железнодорожной дрезины

В Красноярском крае после гибели двух работников железнодорожной организации завели уголовное дело.

Источник: РИА "Новости"

Утром 26 мая в Красноярском крае на перегоне Жайма — Мана двое железнодорожников попали под дрезину. Как сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура, работники выполняли задачу по смене рельсов.

— Специалисты не были уведомлены о движении автомотрисы по участку. Они скончались от полученных травм, — добавили в Восточном межрегиональном СУТ СК России.

Следователи завели уголовное дело по статье «Нарушения правил безопасности при ведении работ, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц». Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства трагедии.