В Братске потушили крупный пожар в цехах и складе

В Братске ночью 27 мая 2025 года разбушевался пожар в котельной, столярном и деревообрабатывающем цехах и складе готовой продукции. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС Иркутской области, пламя охватило 900 квадратов.
— Огонь тушили более 40 специалистов и 13 единиц техники. Пострадавших нет, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Этой же ночью полыхало в поселке Мегет — пожар начался на открытом складе и в цехе по переработке резинотехнических изделий. Огнем было охвачено 990 квадратов, на место происшествия выезжало 29 специалистов и девять единиц техники. Благо, и там обошлось без жертв.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Росавиация назвала событие, которое произошло 26 мая в аэропорту Киренска, серьезным авиационным инцидентом. Речь идет о выкатывании самолета за пределы взлетно-посадочной полосы из-за подлома носовой стойки шасси.