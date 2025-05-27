В Братске потушили крупный пожар в цехах и складе

Этой же ночью полыхало в поселке Мегет — пожар начался на открытом складе и в цехе по переработке резинотехнических изделий. Огнем было охвачено 990 квадратов, на место происшествия выезжало 29 специалистов и девять единиц техники. Благо, и там обошлось без жертв.