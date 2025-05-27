77-летняя пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам 32 млн рублей

Пожилая врач-психиатр из Петербурга отдала мошенникам более 32 млн рублей наличными, поверив, что помогает спецслужбам в борьбе с финансированием ВСУ.
По данным «Оперативного прикрытия», 77-летней женщине звонили с 16 по 23 мая через WhatsApp. Сперва представились мастером по домофону, а затем — сотрудниками ФСБ. Под предлогом «декларирования» сбережений петербурженку убедили отдать все накопления.
19 мая под аркой дома на Литейном проспекте она передала первому курьеру 100 тысяч евро, 50 тысяч долларов и 4 млн рублей. Через два дня на том же месте другой мужчина с сумкой получил от нее еще 10,8 млн.
— Общий ущерб составил 32 036 035 рублей, — уточняет новостное агентство.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. К счастью, пострадавшая смогла запомнить и назвать полицейским приметы курьеров. Сейчас их разыскивает полиция.