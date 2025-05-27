В Самаре суд лишил свободы экс-управляющего стройфирмы и юриста за мошенничество

От их действий пострадало ООО «ТехноСтройГрупп 1» («ТСГ 1»). При этом защита и обвинение подали апелляции. Об этом сообщила пресс-служба областного УФСБ.
В ведомстве уточнили: в марте 2023-го правоохранители поймали юриста при получении 8,2 млн рублей. Следственное управление УМВД по Самаре завело на него уголовное дело по факту мошенничества и приготовления к преступлению.
«Кроме того, выявлен дополнительный эпизод противоправной деятельности, связанный с хищением 12 млн рублей у бенефициаров “ТСГ 1”», — добавили стражи порядка.
По данным из открытых источников, это строительная компания. Зарегистрировали в октябре 2012 года. Находится в Самаре. К декабрю 2023 года были штрафы примерно на 216 тыс. рублей.
Железнодорожный районный суд города отправил злоумышленников за решетку на 4 и 6 лет. Но стороны обвинения и защиты направили жалобы. А ранее рассказывали, как глава филиала РЖД причинил ущерб компании на 56 млн рублей.
Участвуйте в розыгрыше призов для наших подписчиков до 1 июня!