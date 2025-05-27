На Кубани в винограднике нашли боеприпас времен войны

На Кубани в винограднике нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.
На виноградном поле в Темрюкском районе проводили сельскохозяйственные работы. В этот момент был найден снаряд времен войны.
Прибывшие на место специалисты инженерно-технической группы ОМОН «Пластун» регионального управления Росгвардии изучили находку. Оказалось, что это 76-мм артиллерийский снаряд. Боеприпас пролежал в земле более 80 лет.
«Боеприпас уничтожили с соблюдением мер безопасности», — сообщили в региональном управлении Росгвардии.