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На Кубани в винограднике нашли боеприпас времен войны

Боеприпас, найденный в винограднике в Темрюкском районе, уничтожили.

Источник: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

На Кубани в винограднике нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

На виноградном поле в Темрюкском районе проводили сельскохозяйственные работы. В этот момент был найден снаряд времен войны.

Прибывшие на место специалисты инженерно-технической группы ОМОН «Пластун» регионального управления Росгвардии изучили находку. Оказалось, что это 76-мм артиллерийский снаряд. Боеприпас пролежал в земле более 80 лет.

«Боеприпас уничтожили с соблюдением мер безопасности», — сообщили в региональном управлении Росгвардии.