В Волжском лихач сбил 10-летнюю девочку

Вчера, 26 мая, в городе Волжском Волгоградской области произошло ДТП, в результате которого пострадала 10-летняя девочка. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД, инцидент случился около 19:20 на улице Оломоуцкой напротив дома номер 35А. Водитель за рулем «Хендэ Солярис» сбил школьницу.
В результате ДТП девочка получила травмы и самостоятельно обратилась за медицинской помощью. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, которые зафиксировали все детали аварии и выясняют причины и виновника происшествия.