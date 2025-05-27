В Волжском лихач сбил 10-летнюю девочку

В результате ДТП девочка получила травмы и самостоятельно обратилась за медицинской помощью. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, которые зафиксировали все детали аварии и выясняют причины и виновника происшествия.