Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске пассажиров автобуса ошпарило жидкостью из кондиционера

В Челябинске организована проверка по факту получения ожогов двумя пассажирками автобуса № 51. По предварительным данным, их ошпарило жидкостью, побежавшей из системы кондиционирования, от которой салон автобуса наполнился клубами пара.

Источник: Freepik

«Во время следования автобуса по улице Энгельса две женщины получили различные ожоги в результате неисправности системы кондиционирования, — сообщили в следственном управлении СК региона. — Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В ведомстве отметили, что по словам пассажиров, водитель не принял мер по оказанию помощи пострадавшим — им пришлось самостоятельно добираться до медицинского учреждения. После остановки автобуса все, кто не пострадал от пара, продолжили движение на другом транспорте.

У перевозчика затребована необходимая документация о техническом состоянии машины. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Параллельно собственную проверку организовали в региональном миндортрансе.