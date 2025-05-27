В Челябинске пассажиров автобуса ошпарило жидкостью из кондиционера

В ведомстве отметили, что по словам пассажиров, водитель не принял мер по оказанию помощи пострадавшим — им пришлось самостоятельно добираться до медицинского учреждения. После остановки автобуса все, кто не пострадал от пара, продолжили движение на другом транспорте.