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В Санкт-Петербурге задержан обманувший 90-летнюю блокадницу курьер мошенников

Полицейские Санкт-Петербурга задержали курьера мошенников, который обманул 90-летнюю блокадницу, заставив пожилую женщину передать ему свои сбережения под предлогом того, что их якобы нужно проверить на подлинность. Об этом 27 мая рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: РИА "Новости"

Пенсионерка сама обратилась в полицию Калининского района, сообщив, что ей позвонил «псевдоинкассатор» со странным предложением проверить ее финансовые средства. Блокадница отметила, что сразу засомневалась в правдивости его намерений, однако когда тот оставил номер телефона для связи, она передала ему более миллиона рублей наличными.

Оперативники быстро нашли «юмориста»-афериста. Им оказался 30-летний безработный житель Санкт-Петербурга. Его задержали у дома на Северном проспекте и взяли под стражу. Финансовые средства курьер не успел перевести на счета кураторов, поэтому все деньги возвратят владелице.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, организованное группой лиц»).

До этого, 24 мая, источник «Известий» сообщил, что мошенники выманили у пенсионерки 720 тыс., а также посоветовали ей прийти к зданию МВД России и прокричать слово «Азов» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ). 84-летняя женщина обратилась в полицию, рассказав, что ей позвонил мужчина, якобы сотрудник Росфинмониторинга, и посоветовал задекларировать деньги и драгоценности «для сохранности».