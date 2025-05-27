В Санкт-Петербурге задержан обманувший 90-летнюю блокадницу курьер мошенников

Пенсионерка сама обратилась в полицию Калининского района, сообщив, что ей позвонил «псевдоинкассатор» со странным предложением проверить ее финансовые средства. Блокадница отметила, что сразу засомневалась в правдивости его намерений, однако когда тот оставил номер телефона для связи, она передала ему более миллиона рублей наличными.