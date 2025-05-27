В Санкт-Петербурге задержан обманувший 90-летнюю блокадницу курьер мошенников

Пенсионерка сама обратилась в полицию Калининского района, сообщив, что ей позвонил «псевдоинкассатор» со странным предложением проверить ее финансовые средства. Блокадница отметила, что сразу засомневалась в правдивости его намерений, однако когда тот оставил номер телефона для связи, она передала ему более миллиона рублей наличными.
Оперативники быстро нашли «юмориста»-афериста. Им оказался 30-летний безработный житель Санкт-Петербурга. Его задержали у дома на Северном проспекте и взяли под стражу. Финансовые средства курьер не успел перевести на счета кураторов, поэтому все деньги возвратят владелице.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, организованное группой лиц»).
До этого, 24 мая, источник «Известий» сообщил, что мошенники выманили у пенсионерки 720 тыс., а также посоветовали ей прийти к зданию МВД России и прокричать слово «Азов» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ). 84-летняя женщина обратилась в полицию, рассказав, что ей позвонил мужчина, якобы сотрудник Росфинмониторинга, и посоветовал задекларировать деньги и драгоценности «для сохранности».