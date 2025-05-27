Информация об обнаружении утонувшего мужчины в искусственном водоеме возле деревни Добучин Пружанского района поступила спасателям 26 мая в 21.17.
Работники МЧС извлекли из воды гражданина 1960 года рождения.
27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина утонул в искусственном водоеме в Пружанском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Информация об обнаружении утонувшего мужчины в искусственном водоеме возле деревни Добучин Пружанского района поступила спасателям 26 мая в 21.17.
Работники МЧС извлекли из воды гражданина 1960 года рождения.