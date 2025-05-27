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Мужчина утонул в искусственном водоеме в Пружанском районе

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина утонул в искусственном водоеме в Пружанском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Источник: Freepik

Информация об обнаружении утонувшего мужчины в искусственном водоеме возле деревни Добучин Пружанского района поступила спасателям 26 мая в 21.17.

Работники МЧС извлекли из воды гражданина 1960 года рождения.