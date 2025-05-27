19-летний мотоциклист устроил погоню с полицейскими в Самаре

Правоохранители поймали парня 25 мая. До этого проигнорировал их требование об остановке. Подробностями поделились представители регионального главка.
Позже завязалась погоня. Молодой мотоциклист нарушал ПДД. Далее в Промышленном районе города около одноэтажного металлического здания на улице Бубнова, 2а, упал и попал в руки госавтоинспекторов.
Парня отстранили от управления двухколесным транспортом. Составили административные протоколы. Материалы передали в суд, добавили в областном ГУ МВД.
До этого в столице губернии сотрудники ГАИ поймали пьяного на квадроцикле за хед-трик.
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