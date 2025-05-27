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19-летний мотоциклист устроил погоню с полицейскими в Самаре

Правоохранители поймали парня 25 мая. До этого проигнорировал их требование об остановке.

Правоохранители поймали парня 25 мая. До этого проигнорировал их требование об остановке. Подробностями поделились представители регионального главка.

Позже завязалась погоня. Молодой мотоциклист нарушал ПДД. Далее в Промышленном районе города около одноэтажного металлического здания на улице Бубнова, 2а, упал и попал в руки госавтоинспекторов.

Парня отстранили от управления двухколесным транспортом. Составили административные протоколы. Материалы передали в суд, добавили в областном ГУ МВД.

До этого в столице губернии сотрудники ГАИ поймали пьяного на квадроцикле за хед-трик.

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