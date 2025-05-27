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Таможенники обнаружили фуру с 1,5 тонны насвая

В Калининградской области на таможенном посту МАПП Чернышевское была пресечена попытка ввоза крупной партии некурительного табачного изделия — насвая, замаскированного под приправы.

Источник: Янтарный край

Грузовое транспортное средство, следовавшее транзитом через Литву в адрес одной из местных компаний, было направлено на тщательный досмотр с использованием мобильного инспекционно-досмотрового комплекса.

В ходе осмотра таможенники выявили 80 коробок с гранулами темно-зеленого цвета в прозрачных пакетах, спрятанными под упаковками приправ. Общий вес обнаруженного товара составил 1635 кг. Согласно экспертизе, изъятые гранулы представляют собой некурительный табачный продукт, произведенный по технологии насвая из никотиносодержащего растения и минеральных веществ.

Кроме того, таможенный досмотр показал несоответствие фактического веса и количества грузовых мест заявленным в документах. В результате товар конфискован, а на компанию-перевозчика возбуждено административное дело по части 3 статьи 16.1 КоАП РФ за предоставление недостоверных сведений в таможенные органы при таможенном транзите.