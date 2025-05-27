Таможенники обнаружили фуру с 1,5 тонны насвая

Кроме того, таможенный досмотр показал несоответствие фактического веса и количества грузовых мест заявленным в документах. В результате товар конфискован, а на компанию-перевозчика возбуждено административное дело по части 3 статьи 16.1 КоАП РФ за предоставление недостоверных сведений в таможенные органы при таможенном транзите.