Таможенники обнаружили фуру с 1,5 тонны насвая

Грузовое транспортное средство, следовавшее транзитом через Литву в адрес одной из местных компаний, было направлено на тщательный досмотр с использованием мобильного инспекционно-досмотрового комплекса.
В ходе осмотра таможенники выявили 80 коробок с гранулами темно-зеленого цвета в прозрачных пакетах, спрятанными под упаковками приправ. Общий вес обнаруженного товара составил 1635 кг. Согласно экспертизе, изъятые гранулы представляют собой некурительный табачный продукт, произведенный по технологии насвая из никотиносодержащего растения и минеральных веществ.
Кроме того, таможенный досмотр показал несоответствие фактического веса и количества грузовых мест заявленным в документах. В результате товар конфискован, а на компанию-перевозчика возбуждено административное дело по части 3 статьи 16.1 КоАП РФ за предоставление недостоверных сведений в таможенные органы при таможенном транзите.