Мексиканец приехал в Ростов-на-Дону и получил 10 лет колонии строгого режима

Речь идет о таблетках с веществом, производным от наркотического средства. Оказалось, что иностранец купил запрещенный товар в крупном размере (не менее 16,49 гр.) в Америке, а потом в полимерной банке провез его международным авиарейсом в аэропорт Сочи и далее — к себе по месту жительства, в Советский район Ростова-на-Дону.