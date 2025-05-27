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Мексиканец приехал в Ростов-на-Дону и получил 10 лет колонии строгого режима

В Ростове-на-Дону мексиканца осудили на 10 лет колонии за таблетки из США.

Источник: Комсомольская правда

Гражданин Мексики получил в Ростове-на-Дону 10 лет и 6 месяцев колонии строгого режима за наркотические таблетки из США. Приговор, правда, в законную силу пока не вступил и еще может быть обжалован, рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Речь идет о таблетках с веществом, производным от наркотического средства. Оказалось, что иностранец купил запрещенный товар в крупном размере (не менее 16,49 гр.) в Америке, а потом в полимерной банке провез его международным авиарейсом в аэропорт Сочи и далее — к себе по месту жительства, в Советский район Ростова-на-Дону.

Мужчина хранил таблетки, не собираясь их продавать, а через время к нему пришли с обыском. В итоге банку изъяли, было возбуждено уголовное дело.

Мексиканца осудили по двум статьям (ч. 3 ст. 229.1 УК РФ и ч. 2 ст. 228 УК РФ). Дело рассматривалось в Советском районном суде донской столицы. Подсудимый на слушаниях свою вину так и не признал.

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