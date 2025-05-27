В конце мая в небе над Башкирией появится Меркурий

Астрономы Уфимского планетария сообщили о начале периода вечерней видимости Меркурия после 30 мая. Как и Венера, эта планета появляется на небосводе либо в вечерние часы после заката, либо на рассвете перед восходом Солнца.
Однако реальная возможность наблюдать Меркурий появится не раньше третьей декады июня. В течение ближайшего месяца планета будет находиться слишком близко к Солнцу, что сделает ее практически незаметной на светлом небе.
К 20-м числам июня ситуация изменится: Меркурий станет заходить на 90 минут позже Солнца и будет виден у северо-западного горизонта на фоне вечерней зари, напоминая яркую звезду в созвездии Близнецов.
Этот астрономический период продлится до 1 августа 2025 года, когда произойдет нижнее соединение с Солнцем, после чего Меркурий перейдет в фазу утренней видимости.
Добавим, что Меркурий является рекордсменом Солнечной системы по скорости вращения вокруг Солнца, совершая полный оборот всего за 88 земных дней. Благодаря такой стремительной орбите его положение относительно Земли и Солнца постоянно меняется, позволяя наблюдателям видеть планету попеременно то вечером, то утром в течение четырехмесячного цикла.
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