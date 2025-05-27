ЖК в Астане ушёл под воду — возбуждено уголовное дело

«Мы знаем об этой ситуации. Застройщик BBC Gold. Строительные работы не ведутся. Сейчас правоохранительными органами возбуждено уголовное дело. Создан дольщиками ЖСК. Решается вопрос о передаче этого недостроенного объекта в пользу потерпевших дольщиков. Этот вопрос мы хорошо знаем», — сказал министр на брифинге в правительстве.