В Самаре экс-управляющего и юриста отправили в колонию за мошенничество

Сотрудники ФСБ Самарской области пресекли незаконную деятельность бывшего управляющего ООО «ТехноСтройГрупп 1» и представителя одной из юридических организаций, которых подозревали в мошенничестве в особо крупной размере. Юриста задержали в марте 2023 года при получении более восьми миллионов рублей.