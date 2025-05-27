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В Самаре экс-управляющего и юриста отправили в колонию за мошенничество

В Самаре сотрудники ФСБ выявили многомиллионную аферу.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники ФСБ Самарской области пресекли незаконную деятельность бывшего управляющего ООО «ТехноСтройГрупп 1» и представителя одной из юридических организаций, которых подозревали в мошенничестве в особо крупной размере. Юриста задержали в марте 2023 года при получении более восьми миллионов рублей.

— Выявлен дополнительный эпизод противоправной деятельности, связанный с хищением 12 миллионов рублей у бенефициаров «ТехноСтройГрупп 1», — прокомментировала пресс-служба ФСБ Самарской области.

Приговор по этому делу вынес Железнодорожный районный суд Самары. Экс-управляющего и юриста отправили в колонию общего режима. Одному суд назначил четыре года заключения, а второму — шесть. На этот приговор подали апелляционные жалобы.