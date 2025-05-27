У свердловского экс-полицейского конфисковали более 5 млн рублей, происхождение которых он не смог объяснить

В Камышлове (Свердловская область) по иску прокуратуры в доход государства обращено свыше 5,4 млн рублей, происхождение которых экс-сотрудник полиции не смог объяснить. Об этом сообщила ЕАН Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.
Во время прокурорской проверки выяснилось, что на банковские счета оперуполномоченного отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО «Камышловский» в 2021 и в 2023 годах поступили 3,5 млн рублей и 6,8 млн рублей соответственно.
Эти суммы превышают общую сумму дохода полицейского за три последних года, предшествующих отчетному периоду. При этом сотрудник не смог предоставить доказательства законности поступления этих денег.