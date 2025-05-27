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Суд оправдал экс-министра предпринимательства и туризма Башкирии

Верховный суд Башкирии оправдал бывшего министра предпринимательства и туризма республики Рустема Афзалова, не найдя в его действиях состава преступления, сообщил «Ъ-Уфа» адвокат Булат Юмадилов.

Источник: РИА "Новости"

Рустему Афзалову и первому замглавы регионального минтранса Виктору Жулькову инкриминировалось превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) при ремонте улицы Горького в Сибае и участка трассы Сибай — Туяляс. Вину они не признали.

В июле 2024 года Сибайский городской суд вынес господам Жулькову и Афзалову обвинительный приговор. В октябре того же года Верховный суд Башкирии оправдал Виктора Жулькова за отсутствием состава преступления и по одному из эпизодов уголовного дела господина Афзалова.

В марте Шестой кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор Виктору Жулькову, а дело в части Рустема Афзалова направил в Верховный суд Башкирии на новое рассмотрение.