Суд оправдал экс-министра предпринимательства и туризма Башкирии

В июле 2024 года Сибайский городской суд вынес господам Жулькову и Афзалову обвинительный приговор. В октябре того же года Верховный суд Башкирии оправдал Виктора Жулькова за отсутствием состава преступления и по одному из эпизодов уголовного дела господина Афзалова.