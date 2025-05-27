При пожаре в жилом доме в Барановичском районе погиб мужчина

Информация о пожаре в жилом доме в деревне Лихосельцы Барановичского района поступила спасателям 26 мая в 2.01. На месте пожара работники МЧС обнаружили погибшего пенсионера 1956 года рождения.
Специалистам предстоит установить причины трагедии.
27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионер погиб при пожаре в жилом доме в Барановичском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Информация о пожаре в жилом доме в деревне Лихосельцы Барановичского района поступила спасателям 26 мая в 2.01. На месте пожара работники МЧС обнаружили погибшего пенсионера 1956 года рождения.
Специалистам предстоит установить причины трагедии.