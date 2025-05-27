Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При пожаре в жилом доме в Барановичском районе погиб мужчина

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионер погиб при пожаре в жилом доме в Барановичском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Информация о пожаре в жилом доме в деревне Лихосельцы Барановичского района поступила спасателям 26 мая в 2.01. На месте пожара работники МЧС обнаружили погибшего пенсионера 1956 года рождения.

Специалистам предстоит установить причины трагедии.