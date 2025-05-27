Мошенник развел жителя Самарской области на 400 тыс. рублей через соцсети

Аферист связался с 34-летним местным через мессенджер. Возбуждено уголовное дело, рассказали в региональном главке.
Незнакомец объяснил пострадавшему, что злоумышленники взломали информационный интернет-портал и могут воспользоваться банковскими счетами граждан. Добавил: через некоторые уже идут некие операции.
Посоветовал отправить деньги по его реквизитам. Только так их можно было спасти, уверял собеседник. Житель губернии перевел 400 тыс. рублей. После мошенник перестал отвечать. Мужчина обратился за помощью к правоохранителям.
Ранее писали, что в 63-м регионе аферисты рассылают сообщения от имени Роскомнадзора.
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