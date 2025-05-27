Короткое замыкание стало причиной пожара в магазине в Могилеве

Инцидент произошел ночью 27 мая на ул. Королева областного центра. Сообщение о сработке сигнализации в здании магазина крупной торговой сети поступило в 2.31 через систему передачи извещений о чрезвычайных ситуациях «Молния».
Прибывшие спасатели обнаружили горение внутри торгового зала и плотное задымление. Благодаря оперативным действиям возгорание было локализовано и ликвидировано. В результате огнем повреждена оконная рама, один холодильник в торговом зале, а также частично закопчены стены и потолок. Пострадавших нет.
Предположительно, к инциденту привело короткое замыкание электропроводки холодильника.