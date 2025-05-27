Короткое замыкание стало причиной пожара в магазине в Могилеве

Прибывшие спасатели обнаружили горение внутри торгового зала и плотное задымление. Благодаря оперативным действиям возгорание было локализовано и ликвидировано. В результате огнем повреждена оконная рама, один холодильник в торговом зале, а также частично закопчены стены и потолок. Пострадавших нет.