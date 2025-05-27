В Пермском крае с начала года при пожарах пострадали 120 человек

С начала 2025 года в Пермском крае произошло 1416 пожаров. Как сообщили в пресс-службе краевого МЧС, это на 4% меньше, чем за тот же период прошлого года. Однако жертв и пострадавших избежать не удалось.
По словам заместителя начальника краевого управления МЧС Вадима Попова, за этот период погибли 73 человека, включая двух детей. Для сравнения, в прошлом году число погибших за тот же срок составляло 88 человек. Травмы в результате возгораний получили 120 человек, из них восемь — дети. В прошлом году пострадавших было меньше — 90 человек.
Сотрудники МЧС напоминают жителям, что в регионе действует пожароопасный сезон. Разводить костры и использовать открытый огонь разрешается только в специальных емкостях — мангалах или жаровнях. При этом от огня до ближайших построек должно быть не меньше пяти метров, а вокруг очага следует очистить территорию от легковоспламеняющихся материалов в радиусе двух метров.