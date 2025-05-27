В Пермском крае с начала года при пожарах пострадали 120 человек

По словам заместителя начальника краевого управления МЧС Вадима Попова, за этот период погибли 73 человека, включая двух детей. Для сравнения, в прошлом году число погибших за тот же срок составляло 88 человек. Травмы в результате возгораний получили 120 человек, из них восемь — дети. В прошлом году пострадавших было меньше — 90 человек.