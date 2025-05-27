По делу о мошенничестве арестовали владельца базы отдыха «Мадагаскар» под Воронежем

По версии следствия, Евгений Ягодкин пару лет назад получил государственный грант в 10 млн рублей для благоустройства пляжа на базе отдыха. Однако работы в срок не были закончены. С проверкой прибыла комиссия, которую возглавлял Александр Кукин. Он в тот момент был заместителем министра торговли и предпринимательства. Силовики полагают, что они договорились, чтобы чиновник закрыл глаза на нарушения и подписал документы на освоение гранта.