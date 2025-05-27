По делу о мошенничестве арестовали владельца базы отдыха «Мадагаскар» под Воронежем

Владельца базы отдыха «Мадагаскар», которая расположена в Семилукском районе, арестовали в Воронеже. Евгений Ягодкин пробудет в СИЗО месяц — до 30 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.
По версии следствия, Евгений Ягодкин пару лет назад получил государственный грант в 10 млн рублей для благоустройства пляжа на базе отдыха. Однако работы в срок не были закончены. С проверкой прибыла комиссия, которую возглавлял Александр Кукин. Он в тот момент был заместителем министра торговли и предпринимательства. Силовики полагают, что они договорились, чтобы чиновник закрыл глаза на нарушения и подписал документы на освоение гранта.
После проверки правоохранителей выяснилось, что работы не закончены. В отношении Евгения Ягодкина возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). А самого Кукина отправили в СИЗО еще в феврале.