Конфликт между соседями закончился стрельбой во Владивостоке

В социальных сетях сообщалось, что гражданин, стрелявший по соседу во время разборок, ранее демонстрировал агрессивное и противоправное поведение: якобы он постоянно выясняет отношения с соседями по малозначительным поводам и даже привлекает адвоката, который, по словам местных жителей, сам ведёт себя агрессивно, в одного из оппонентов он, предположительно, использовал перцовый баллончик. Другому местному жителю после конфликта с соседом якобы стали поступать угрозы физической расправы. Также буйный сосед был уличён в сливе содержимого септика в лесу около своего домовладения.