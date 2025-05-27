Конфликт между соседями закончился стрельбой во Владивостоке

43-летний мужчина обратился в дежурную часть отдела полиции № 5 с заявлением, что сосед стрелял в него из предмета, похожего на пистолет. Пули, как установили полицейские, оказались резиновыми. 44-летний оппонент пояснил, что это сам заявитель вместе со своим приятелем повздорил с ним, ссора перешла в драку, и мужчина, опасаясь за свою жизнь, выпустил в обидчика несколько пуль.
Телесные повреждения ни у кого из участников потасовки не зафиксированы. Полиция продолжает выяснять обстоятельства конфликта, а оружие изъято и передано на экспертизу.
В социальных сетях сообщалось, что гражданин, стрелявший по соседу во время разборок, ранее демонстрировал агрессивное и противоправное поведение: якобы он постоянно выясняет отношения с соседями по малозначительным поводам и даже привлекает адвоката, который, по словам местных жителей, сам ведёт себя агрессивно, в одного из оппонентов он, предположительно, использовал перцовый баллончик. Другому местному жителю после конфликта с соседом якобы стали поступать угрозы физической расправы. Также буйный сосед был уличён в сливе содержимого септика в лесу около своего домовладения.