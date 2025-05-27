Три человека пострадали в ДТП на Выборгской набережной, машины разбиты в фарш

В ночь на 27 мая на перекрестке Выборгской набережной и улицы Александра Матросова 37-летняя водитель Geely выехала на встречную полосу и врезалась в Haval, за рулем которого находился 33-летний гражданин Узбекистана, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.