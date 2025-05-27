В Ташкенте две компании обманули 800 человек при продаже квартир: ущерб превысил 16,5 миллиона долларов

Как выяснилось, за схемой с заманчивыми условиями скрывался масштабный обман, в результате которого пострадали сотни людей.
Сами пострадавшие рассказывали, что схема выглядела вполне безобидно: посреднические фирмы приобретали десятки квартир у застройщиков в двухлетнюю рассрочку по сниженной цене. После этого они перепродавали те же квартиры обычным гражданам — уже на условиях рассрочки до 10 лет. Покупатели заключали договоры, вносили первый взнос и платили ежемесячно — думая, что становятся собственниками жилья.
Однако деньги, поступающие от граждан, компании не перечисляли застройщикам. Владельцы компаний оправдывались нехваткой оборотных средств и задержками со стороны банков в предоставлении кредитов.
Следствие квалифицировало их действия как мошенничество в особо крупном размере. Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части 4 статьи 168 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса.
По данным МВД, в рамках уголовного дела потерпевшими признаны 800 человек, а сумма причинённого ущерба превышает 209 миллиардов сумов (16,5 миллиона долларов). Обвинения выдвинуты в отношении пяти фигурантов дела, следственные действия продолжаются.
Для оперативного реагирования и координации создан Специальный штаб МВД под руководством заместителя министра внутренних дел, полковника Рамазона Ашрапова. Штаб работает ежедневно с 09:00 до 21:00 в здании Департамента обеспечения безопасности на объектах транспорта и туризма МВД.
Граждан, пострадавших от действий компаний IN-FIN-STORY INVEST и CREDIT HOUSE, просят обращаться в штаб по адресу: г. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 62.
Контактный номер: (71) 231−31−45.