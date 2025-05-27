В Ташкенте две компании обманули 800 человек при продаже квартир: ущерб превысил 16,5 миллиона долларов

Сами пострадавшие рассказывали, что схема выглядела вполне безобидно: посреднические фирмы приобретали десятки квартир у застройщиков в двухлетнюю рассрочку по сниженной цене. После этого они перепродавали те же квартиры обычным гражданам — уже на условиях рассрочки до 10 лет. Покупатели заключали договоры, вносили первый взнос и платили ежемесячно — думая, что становятся собственниками жилья.