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В Омске школьник попал под колеса машины на пешеходном переходе

Мальчик переходил дорогу на красный свет.

Источник: РИА "Новости"

Омские правоохранители сообщили о дорожно-транспортном происшествии, случившемся около 12 часов во вторник, 27 мая 2025 года.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля “ВАЗ-2115”, мужчина 1972 г. р., в районе пересечения улиц Орджоникидзе и 20-я Северная допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора», — рассказали в ведомстве.

В результате ДТП 13-летний мальчик попал в больницу.

По факту происшествия проводится проверка.