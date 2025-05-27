В Омске школьник попал под колеса машины на пешеходном переходе

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля “ВАЗ-2115”, мужчина 1972 г. р., в районе пересечения улиц Орджоникидзе и 20-я Северная допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора», — рассказали в ведомстве.