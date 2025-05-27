Тольяттинец пообещал женщине починить золотую цепочку, но сдал ее в комиссионку

Украшение попало в руки 38-летнего горожанина после ссоры 43-летней жительницы Жигулевска с его сожительницей.
В региональном главке уточнили: одна из женщин сорвала с обидчицы золотую цепочку. Позже в дело вмешался тольяттинец. Пообещал отремонтировать изделие и вернуть. После потерпевшая несколько раз звонила ему, но возвращать вещь не торопился.
Жительница Жигулевска оценила ущерб в 20 тыс. рублей и обратилась за помощью к правоохранителям. Мужчину задержали. Признался, что отдал украшение в комиссионку. Деньги со сделки потратил на свои нужды.
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества со значительным ущербом. Материалы передали в суд. А до этого писали, что аферист представился знакомой самарчанки и украл у нее все сбережения.
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