Тольяттинец пообещал женщине починить золотую цепочку, но сдал ее в комиссионку

В региональном главке уточнили: одна из женщин сорвала с обидчицы золотую цепочку. Позже в дело вмешался тольяттинец. Пообещал отремонтировать изделие и вернуть. После потерпевшая несколько раз звонила ему, но возвращать вещь не торопился.