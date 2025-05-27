Суд в Ростове закрыл заседание по делу экс-замглавы региона Виталия Кушнарева

Напомним, главным свидетелем считается предприниматель, по жалобе которого в ноябре 2024 года состоялось задержание Виталия Кушнарева. По данным следствия, экс-глава донского минтранса якобы потребовал от бизнесмена 95 млн рублей за беспрепятственную приемку работ по содержанию дорог, выполняемых в рамках госконтрактов.