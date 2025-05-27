Суд в Ростове закрыл заседание по делу экс-замглавы региона Виталия Кушнарева

В Ростове-на-Дону в закрытом режиме заслушали показания основного свидетеля по делу бывшего заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева. Эту информацию подтвердили в объединенной пресс-службе судов региона.
— Допрос проходил в закрытом режиме, но в дальнейшем процесс снова открыли, — уточнили в инстанции.
Напомним, главным свидетелем считается предприниматель, по жалобе которого в ноябре 2024 года состоялось задержание Виталия Кушнарева. По данным следствия, экс-глава донского минтранса якобы потребовал от бизнесмена 95 млн рублей за беспрепятственную приемку работ по содержанию дорог, выполняемых в рамках госконтрактов.
К слову, свидетельские показания о работе по госконтрактам ранее также представили трое сотрудников министерства транспорта Ростовской области. Опрошенные сообщили, что бывший руководитель не давал указаний по ускорению или затягиванию приемки работ.
Добавим, дело в отношении задержанного чиновника рассматривают по статьям о получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконном хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Накануне также обнародовали полный список оружия, найденного во время обыска.
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