Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в Ростове закрыл заседание по делу экс-замглавы региона Виталия Кушнарева

В Ростове-на-Дону в закрытом режиме заслушали свидетеля по делу экс-замглавы региона.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в закрытом режиме заслушали показания основного свидетеля по делу бывшего заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева. Эту информацию подтвердили в объединенной пресс-службе судов региона.

— Допрос проходил в закрытом режиме, но в дальнейшем процесс снова открыли, — уточнили в инстанции.

Напомним, главным свидетелем считается предприниматель, по жалобе которого в ноябре 2024 года состоялось задержание Виталия Кушнарева. По данным следствия, экс-глава донского минтранса якобы потребовал от бизнесмена 95 млн рублей за беспрепятственную приемку работ по содержанию дорог, выполняемых в рамках госконтрактов.

К слову, свидетельские показания о работе по госконтрактам ранее также представили трое сотрудников министерства транспорта Ростовской области. Опрошенные сообщили, что бывший руководитель не давал указаний по ускорению или затягиванию приемки работ.

Добавим, дело в отношении задержанного чиновника рассматривают по статьям о получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконном хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Накануне также обнародовали полный список оружия, найденного во время обыска.

Подпишись на нас в Telegram.