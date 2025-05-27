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В Вольском районе 11 тонн соляной кислоты попали в землю после ДТП

В Саратовской области из-за ДТП 11 тонн соляной кислоты попали в почву.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Вольском районе опрокинулась фура с соляной кислотой. Как сообщает телеканал «Саратов 24», в почву попало 11 тонн химикатов. Авария произошла 24 мая на трассе Р-228 между селами Садовка и Куриловка.

— Произошел разлив около 11 тонн соляной кислоты, площадь загрязнения составила 340 квадратных метров, — сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Родионова.

Известно, что большегруз ехал из Волгограда на высокой скорости — это и стало причиной ДТП. Для оценки ущерба лаборанты взяли пробы почвы.