В Вольском районе 11 тонн соляной кислоты попали в землю после ДТП

В Вольском районе опрокинулась фура с соляной кислотой. Как сообщает телеканал «Саратов 24», в почву попало 11 тонн химикатов. Авария произошла 24 мая на трассе Р-228 между селами Садовка и Куриловка.
— Произошел разлив около 11 тонн соляной кислоты, площадь загрязнения составила 340 квадратных метров, — сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Родионова.
Известно, что большегруз ехал из Волгограда на высокой скорости — это и стало причиной ДТП. Для оценки ущерба лаборанты взяли пробы почвы.