Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области шестерым браконьерам не удалось оспорить приговор

Шестеро жителей Омской области, осуждённые за незаконную охоту, пытались обжаловать приговор, но Восьмой кассационный суд оставил его без изменений.

Источник: Freepik

Об этом сообщили в прокуратуре Омской области.

По данным суда, в ноябре 2021 года мужчины охотились на территории заказника «Заозёрный» в Большеуковском районе, где охота запрещена. С использованием техники, фароискателей и оружия они добыли семь косуль, зайца и лося. Ущерб оценили в 1,4 млн рублей.

Их задержали охотоведы в районе деревни Шорино. При досмотре в машине нашли оружие, туши и оборудование.

Суд назначил каждому по 3 года условно, запретив на год заниматься охотой. Также с них взыскали более 1,4 млн рублей в пользу бюджета.