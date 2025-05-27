В Омской области шестерым браконьерам не удалось оспорить приговор

По данным суда, в ноябре 2021 года мужчины охотились на территории заказника «Заозёрный» в Большеуковском районе, где охота запрещена. С использованием техники, фароискателей и оружия они добыли семь косуль, зайца и лося. Ущерб оценили в 1,4 млн рублей.