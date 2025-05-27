В Гагаринском районе 22-летний водитель попал в больницу после ДТП

В Гагаринском районе Саратовской области поздно вечером на 272-м километре трассы «Тамбов — Пенза — Пристанное» произошло серьезное ДТП. 22-летний водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.