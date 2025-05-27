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В Гагаринском районе 22-летний водитель попал в больницу после ДТП

В Саратовской области 22-летний водитель «Митсубиси» попал в ДТП.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Гагаринском районе Саратовской области поздно вечером на 272-м километре трассы «Тамбов — Пенза — Пристанное» произошло серьезное ДТП. 22-летний водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

— По данным ведомства, ДТП случилось 26 мая в 22.00. В результате ДТП водителя госпитализировали, — пишут журналисты телеканала.

Молодого человека с травмами доставили в ближайшую больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Правоохранители разбираются в причинах ДТП.