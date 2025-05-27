В Хабаровске лже-силовик выманил 2 млн под видом проверки на измену Родине

В Хабаровске задержали 23-летнего местного жителя, который представлялся сотрудником правоохранительных органов и выманил у женщины 2 миллиона 237 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
По информации полиции, мошенник внушил жительнице Индустриального района, что она якобы переводила деньги в «недружественные страны», за что ей грозит уголовное преследование.
Аферист под видом спасения от «дела о госизмене» назначал встречи и принимал от женщины крупные суммы наличными. Это продолжалось почти месяц. Задержали его с поличным — в момент очередной передачи денег. По словам задержанного, он якобы нашёл чужую переписку в купленном телефоне и решил использовать её для обмана. Деньги, как выяснилось, он тратил на личные нужды.
Полицейские изъяли мобильный телефон, с которого велась «операция», и возбудили уголовное дело по статье 159 части 4 УК РФ — «Мошенничество». Санкция статьи — до 10 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.