В Хабаровске лже-силовик выманил 2 млн под видом проверки на измену Родине

Аферист под видом спасения от «дела о госизмене» назначал встречи и принимал от женщины крупные суммы наличными. Это продолжалось почти месяц. Задержали его с поличным — в момент очередной передачи денег. По словам задержанного, он якобы нашёл чужую переписку в купленном телефоне и решил использовать её для обмана. Деньги, как выяснилось, он тратил на личные нужды.