«Не реви, он же живой»: агрессивных стаффов, нападающих на людей и собак, разводит хабаровчанка

Стаффы не раз нападали как на людей, так и на других собак — одно из таких нападений привело к печальному исходу. Однако владелица стаффов, судя по всему, не видит в этом никакой проблемы и продолжает выгуливать своих питомцев без поводков и намордников.
Одна из пострадавших, Екатерина, рассказала, что в прошлом году три стаффа напали на ее молодого человека и их собаку. Это было не первое, но последнее нападение. Питомец получил серьезные травмы и спустя два месяца ушел из жизни.
«При всех моих случаях укусов, их было не менее трех, ни разу соседка не извинилась. Не спрашивала, как здоровье наше, просто молча выходит и заходит. Так же было в августе прошлого года с собакой породы шпиц — она пришла, разняла собак и ушла молча. Собак у нее много, она их разводит», — рассказывает Екатерина.
Последнее нападение произошло на прошлой неделе, 23 мая. Девушка гуляла во дворе с йоркширским терьером, когда на него кинулись стаффы. Хозяйка бойцовских собак крикнула девушке: «Не реви, он же живой». На следующий день йорка не стало.
На заводчицу стаффов было написано несколько заявлений в полицию, однако никакого результата они не принесли. Екатерине приходил ответ, что проверка не выявила «административного и уголовного правонарушения» в произошедшем с ее близкими инциденте. Все, чего хотят хабаровчане — не допустить, чтобы от безответственного отношения их соседки пострадало еще больше людей.
«Завтра эти собаки могут убить снова. Может быть, следующей жертвой станет ребенок», — заключила Екатерина.