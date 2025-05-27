«Не реви, он же живой»: агрессивных стаффов, нападающих на людей и собак, разводит хабаровчанка

«При всех моих случаях укусов, их было не менее трех, ни разу соседка не извинилась. Не спрашивала, как здоровье наше, просто молча выходит и заходит. Так же было в августе прошлого года с собакой породы шпиц — она пришла, разняла собак и ушла молча. Собак у нее много, она их разводит», — рассказывает Екатерина.