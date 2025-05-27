Двух заместителей главы Дубовского района задержали за превышение полномочий

По данным следствия, подозреваемые в 2022 году разработали преступный план с целью приобретение мебели, компьютерной и бытовой техники якобы для нужд образовательных учреждений района, а в действительности имущество размещалось в помещениях администрации, где работали фигуранты. Всего в общей сложности за два года было заключено не менее 12 муниципальных контрактов, которые оплачивались за счет бюджетов образовательных организаций. Однако закупленная офисная мебель, компьютерная техника, смартфоны, бытовая электроника и прочее имущество в образовательные учреждения не поступили.