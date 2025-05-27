ФСБ заявила о задержании двух экс-чиновников из Дзержинска (видео)

По данным следствия, один из бывших советников главы мэрии действовал в сговоре с руководителем убыточного муниципального предприятия по перевозке пассажиров. Используя ресурсы этой организации, они приобретали имущество, которое впоследствии передавалось в интересах посторонних лиц. Такие действия, по оценке следователей, нанесли предприятию значительный имущественный вред — ущерб превысил 500 тысяч рублей. Эта сумма признана существенной с учетом финансового положения организации.