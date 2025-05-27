КамАЗ перевернулся и засыпал легковушку песком под Атырау, есть погибший

По данным пресс-службы департамента полиции Атырауской области, водитель автомобиля марки КамАЗ, 1976 года рождения, выезжая с второстепенной дороги, не уступил автомобилю Great Wall Wingle 5, за рулём которого находился мужчина 1990 года рождения. Произошло сильное столкновение.