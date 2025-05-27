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КамАЗ перевернулся и засыпал легковушку песком под Атырау, есть погибший

Под Атырау в аварии с КамАЗом погиб пассажир легкового автомобиля.

Источник: HALYQSTAN

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 26 мая около 15:00 на автодороге Атырау — Доссор, в районе микрорайона Геолог, передаёт BAQ.KZ.

По данным пресс-службы департамента полиции Атырауской области, водитель автомобиля марки КамАЗ, 1976 года рождения, выезжая с второстепенной дороги, не уступил автомобилю Great Wall Wingle 5, за рулём которого находился мужчина 1990 года рождения. Произошло сильное столкновение.

В результате удара грузовик перевернулся, и песок, перевозимый в кузове, высыпался на легковой автомобиль.

Пассажир Great Wall Wingle 5 — мужчина 1963 года рождения — погиб на месте. Водитель легковушки получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Обстоятельства аварии уточняются. Полиция проводит расследование по факту ДТП, а также напоминает водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, особенно при выезде с второстепенных дорог.