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Самолет из Екатеринбурга в Сочи совершил экстренную посадку в Казахстане

Самолет из Екатеринбурга экстренно сел в Казахстане из-за заболевшего пассажира.

Самолет авиакомпании Nordwind, выполнявший рейс NWS504 из Екатеринбурга в Сочи, совершил экстренную посадку в аэропорту города Актобе (Казахстан). Об этом сообщил председатель правления международного аэропорта Актобе Дастан Малиев.

Самолет Boeing 777−300ER с бортовым номером RA-73847 должен был приземлиться в Сочи в 12:05 по московскому времени. На его борту находились 546 пассажиров. Однако самолет подал сигнал чрезвычайной ситуации в то время, когда пролетал над территорией Казахстана.

По словам Дастана Алиева, самолет вынужденно приземлился в Актобе из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.