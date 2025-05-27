Самолет из Екатеринбурга в Сочи совершил экстренную посадку в Казахстане

Самолет авиакомпании Nordwind, выполнявший рейс NWS504 из Екатеринбурга в Сочи, совершил экстренную посадку в аэропорту города Актобе (Казахстан). Об этом сообщил председатель правления международного аэропорта Актобе Дастан Малиев.
Самолет Boeing 777−300ER с бортовым номером RA-73847 должен был приземлиться в Сочи в 12:05 по московскому времени. На его борту находились 546 пассажиров. Однако самолет подал сигнал чрезвычайной ситуации в то время, когда пролетал над территорией Казахстана.
По словам Дастана Алиева, самолет вынужденно приземлился в Актобе из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.