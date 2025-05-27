Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казачинско-Ленском районе уровень воды в Киренге может достигнуть 460 см

По прогнозам, с 27 по 29 мая отметка воды будет больше критической.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Казачинско-Ленском районе возле поселка Улькан с 27 по 29 мая ожидается повышение уровня воды в реке Киренге. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении МЧС России по региону, вода может прибыть до отметки в 410−460 сантиметров, при этом критический уровень составляет 430.

— Неблагоприятный прогноз доведен до глав муниципальных образований, пожарной-спасательных служб и оперативных дежурных для своевременного принятия мер и проведения профилактических мероприятий. Контроль гидрометеорологических параметров и уточнение текущей обстановки ведут каждые сутки, — уточнили в ведомстве.

В районе села Казачинское вода поднимется до 230−280 сантиметров. На участках, которые находятся в низине, возможно затопление.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в 37 лесничествах региона введен пожароопасный сезон.