В Казачинско-Ленском районе уровень воды в Киренге может достигнуть 460 см

В Казачинско-Ленском районе возле поселка Улькан с 27 по 29 мая ожидается повышение уровня воды в реке Киренге. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении МЧС России по региону, вода может прибыть до отметки в 410−460 сантиметров, при этом критический уровень составляет 430.
— Неблагоприятный прогноз доведен до глав муниципальных образований, пожарной-спасательных служб и оперативных дежурных для своевременного принятия мер и проведения профилактических мероприятий. Контроль гидрометеорологических параметров и уточнение текущей обстановки ведут каждые сутки, — уточнили в ведомстве.
В районе села Казачинское вода поднимется до 230−280 сантиметров. На участках, которые находятся в низине, возможно затопление.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в 37 лесничествах региона введен пожароопасный сезон.