В Казачинско-Ленском районе уровень воды в Киренге может достигнуть 460 см

В Казачинско-Ленском районе возле поселка Улькан с 27 по 29 мая ожидается повышение уровня воды в реке Киренге. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении МЧС России по региону, вода может прибыть до отметки в 410−460 сантиметров, при этом критический уровень составляет 430.