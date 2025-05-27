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Самарский департамент управления имуществом обязали снести дом на ул. Казачьей

Такое решение вынес суд. Здание в Куйбышевском районе города признали аварийным.

Такое решение вынес суд. Здание в Куйбышевском районе города признали аварийным, сообщили в областной прокуратуре.

Речь идет о доме на улице Казачьей, 5, литера С недалеко от берега старицы Дубовый Ерик. Также рядом с ним находится 57-я школа. Объект подлежит сносу. Расселили. При этом работы на участке выполнять не спешили.

Местный прокурор обратился в Ленинский районный суд и потребовал от департамента управления имуществом сровнять с землей аварийное здание. Иск поддержали. Исполнение — на контроле правоохранителей.

Недавно в столице губернии искали подрядчика для сноса трех ветхих домов за 2,4 млн рублей.

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