В ДТП в Волгоградской области пострадали шесть человек, в том числе трое детей

27 мая в Дубовском районе Волгоградской области на участке трассы «Сызрань — Саратов — Волгоград» около 6:00 утра произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.
Как сообщили в управлении МВД по региону, в аварии столкнулись автомобили Peugeot и Chang’an. В результате пострадали шесть человек: в салоне автомобиля Chang’an находились двое взрослых и трое детей, а также травмы получил водитель Peugeot.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение на участке осуществляется в штатном режиме, серьёзных заторов нет. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Правоохранительные органы продолжают устанавливать причины и обстоятельства ДТП.