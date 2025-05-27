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В ДТП в Волгоградской области пострадали шесть человек, в том числе трое детей

На трассе «Сызрань — Саратов — Волгоград» в Дубовском районе произошла авария с участием автомобилей Peugeot и Chang’an. В результате пострадали шесть человек, включая троих детей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

27 мая в Дубовском районе Волгоградской области на участке трассы «Сызрань — Саратов — Волгоград» около 6:00 утра произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Как сообщили в управлении МВД по региону, в аварии столкнулись автомобили Peugeot и Chang’an. В результате пострадали шесть человек: в салоне автомобиля Chang’an находились двое взрослых и трое детей, а также травмы получил водитель Peugeot.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение на участке осуществляется в штатном режиме, серьёзных заторов нет. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Правоохранительные органы продолжают устанавливать причины и обстоятельства ДТП.