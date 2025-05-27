В Пермском крае приемная мать заплатила компенсацию детям за издевательства

Суд приговорил ее к трем годам и одному месяцу лишения свободы условно, а также обязал выплатить пострадавшим по 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Общая сумма выплат составила 150 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов, выплаты были произведены после того, как в отношении женщины ввели ограничительные меры: арестовали имущество, запретили выезд за границу и назначили исполнительский сбор.
Следствие установило, что в течение почти двух лет женщина подвергала двух девочек и мальчика постоянным унижениям и наказаниям. Она заставляла их часами стоять в углу, не позволяла вставать с кровати за малейшие провинности, включая некачественное выполнение поручений по дому и уход за ее пожилой матерью. В одном из эпизодов мальчику пришлось проглотить окурки, спички и даже часть коробка — приемная мать нашла сигареты у него в кармане и решила так его наказать.
В итоге дети не выдержали издевательств и сбежали, обратившись за помощью в полицию.