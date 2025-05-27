В Пермском крае приемная мать заплатила компенсацию детям за издевательства

Следствие установило, что в течение почти двух лет женщина подвергала двух девочек и мальчика постоянным унижениям и наказаниям. Она заставляла их часами стоять в углу, не позволяла вставать с кровати за малейшие провинности, включая некачественное выполнение поручений по дому и уход за ее пожилой матерью. В одном из эпизодов мальчику пришлось проглотить окурки, спички и даже часть коробка — приемная мать нашла сигареты у него в кармане и решила так его наказать.