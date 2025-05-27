Более 2,3 кг дымного пороха обнаружил москвич в купленном гараже на юго-западе столицы

«В дежурную часть отдела МВД России по Ломоносовскому району поступило сообщение от 38-летнего жителя столицы по факту обнаружения в приобретенном им гараже веществ, внешне похожих на взрывчатые. Незамедлительно прибывшими сотрудниками полиции в результате проведения осмотра обнаружен и изъят деревянный ящик, в котором находились различные емкости с порошком. Согласно проведенному исследованию части изъятого, вещество массой более 2,3 кг содержит в своем составе дымный порох. Остальное изъятое направлено на экспертизу. В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейскими установлен и задержан по месту проживания на Ленинском проспекте подозреваемый — 51-летний москвич, который ранее являлся владельцем гаража», — рассказали в пресс-службе.