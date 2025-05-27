В Уфе намерены снести частные дома у старейшей булыжной мостовой

Власти Уфы утвердили план масштабной реконструкции исторического района в границах улиц Пушкина, Малая Ахтырская, Правая Белая, Стрелочная, Лесопильная, Гончарная, Чернышевского и Султанова.
Проект охватит участок площадью 378 тысяч квадратных метров, где сохранилась булыжная мостовая на Трактовой улице. В настоящее время район преимущественно занят частной жилой застройкой, которую хотят снести.
На освобожденной площади возможно возведение ЖК общей площадью до 400 тысяч квадратных метров без ограничений по этажности. Документ также предусматривает создание коммерческой и социальной инфраструктуры. Срок реализации проекта определен в 15 лет с момента подписания инвестиционного соглашения.
Программа комплексного развития территорий представляет собой современный инструмент городского планирования, направленный на привлечение инвестиций, модернизацию жилого фонда и рациональное использование земельных ресурсов, пояснили в мэрии. В уфимской практике это уже девятый подобный проект. Ранее были заключены соглашения на 73,8 га с перспективой строительства 872 тысяч квадратных метров жилья, что позволит расселить четверть всего аварийного жилищного фонда города.
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