В Уфе намерены снести частные дома у старейшей булыжной мостовой

Программа комплексного развития территорий представляет собой современный инструмент городского планирования, направленный на привлечение инвестиций, модернизацию жилого фонда и рациональное использование земельных ресурсов, пояснили в мэрии. В уфимской практике это уже девятый подобный проект. Ранее были заключены соглашения на 73,8 га с перспективой строительства 872 тысяч квадратных метров жилья, что позволит расселить четверть всего аварийного жилищного фонда города.