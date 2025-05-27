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Спрятал среди личных вещей: Гражданин Индии пытался вывезти из Молдовы тысячу полудрагоценных камней — драгоценности изъяты

В чемодане 59-летнего иностранца были обнаружены 1220 камней синего цвета различной формы и размера.

Источник: Комсомольская правда

На пограничном таможенном посту Отаки (на выезде, автодорожный терминал) сотрудники Таможенной службы Республики Молдова совместно с Пограничной полицией выявили попытку незаконного вывоза крупной партии незадекларированных полудрагоценных камней.

Инцидент произошёл на рейсе регулярного международного маршрута Кишинёв — Киев. Во время стандартной проверки на выезде из страны к контролю подъехал пассажирский автобус, в салоне которого находились 51 человек. На вопрос таможенников о наличии товаров, подлежащих декларированию, и водители, и пассажиры заверили, что везут с собой исключительно личные вещи.

Однако при детальном досмотре багажа, проведённом совместно с пограничниками, в чемодане 59-летнего гражданина Индии были обнаружены 1220 камней синего цвета различной формы и размера. Предположительно, это полудрагоценные камни — вероятно, топазы. Камни были спрятаны среди личных вещей и не были задекларированы в установленном порядке.

Находка была изъята для проведения товароведческой и минералогической экспертизы. По предварительным оценкам, речь идёт о нарушении таможенного законодательства. Незадекларированные камни могут быть подвергнуты специальной конфискации, а сам пассажир может понести административную ответственность за попытку незаконного вывоза товаров через границу.

Расследование продолжается. Компетентные органы устанавливают происхождение и точную стоимость изъятых камней.

Источник: customs.gov.md.