Спрятал среди личных вещей: Гражданин Индии пытался вывезти из Молдовы тысячу полудрагоценных камней — драгоценности изъяты

На пограничном таможенном посту Отаки (на выезде, автодорожный терминал) сотрудники Таможенной службы Республики Молдова совместно с Пограничной полицией выявили попытку незаконного вывоза крупной партии незадекларированных полудрагоценных камней.
Инцидент произошёл на рейсе регулярного международного маршрута Кишинёв — Киев. Во время стандартной проверки на выезде из страны к контролю подъехал пассажирский автобус, в салоне которого находились 51 человек. На вопрос таможенников о наличии товаров, подлежащих декларированию, и водители, и пассажиры заверили, что везут с собой исключительно личные вещи.
Однако при детальном досмотре багажа, проведённом совместно с пограничниками, в чемодане 59-летнего гражданина Индии были обнаружены 1220 камней синего цвета различной формы и размера. Предположительно, это полудрагоценные камни — вероятно, топазы. Камни были спрятаны среди личных вещей и не были задекларированы в установленном порядке.
Находка была изъята для проведения товароведческой и минералогической экспертизы. По предварительным оценкам, речь идёт о нарушении таможенного законодательства. Незадекларированные камни могут быть подвергнуты специальной конфискации, а сам пассажир может понести административную ответственность за попытку незаконного вывоза товаров через границу.
Расследование продолжается. Компетентные органы устанавливают происхождение и точную стоимость изъятых камней.
Источник: customs.gov.md.