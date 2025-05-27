Спрятал среди личных вещей: Гражданин Индии пытался вывезти из Молдовы тысячу полудрагоценных камней — драгоценности изъяты

Инцидент произошёл на рейсе регулярного международного маршрута Кишинёв — Киев. Во время стандартной проверки на выезде из страны к контролю подъехал пассажирский автобус, в салоне которого находились 51 человек. На вопрос таможенников о наличии товаров, подлежащих декларированию, и водители, и пассажиры заверили, что везут с собой исключительно личные вещи.