В Фергане женщина связала и задушила своего мужа. Он постоянно пил и избивал её

Когда он оказался в беспомощном состоянии, женщина, по её словам, не выдержала. Она связала мужу руки и ноги верёвкой, а затем несколько раз ударила его по телу поленом, находившимся в доме. Мужчина проснулся от боли и снова начал кричать и ругаться. В ответ женщина схватила ткань с подоконника, закрыла ему рот и нос — и задушила.