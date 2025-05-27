В Фергане женщина связала и задушила своего мужа. Он постоянно пил и избивал её

В семье остались двое детей, которые теперь лишились обоих родителей.
Согласно материалам уголовного дела, в тот вечер между супругами — родителями двух несовершеннолетних — вспыхнула ссора, спровоцированная злоупотреблением алкоголем. Мужчина пришёл домой в состоянии сильного опьянения, начал грубо оскорблять жену и избивать её прямо на глазах у детей. После конфликта он ушёл в спальню и заснул.
Когда он оказался в беспомощном состоянии, женщина, по её словам, не выдержала. Она связала мужу руки и ноги верёвкой, а затем несколько раз ударила его по телу поленом, находившимся в доме. Мужчина проснулся от боли и снова начал кричать и ругаться. В ответ женщина схватила ткань с подоконника, закрыла ему рот и нос — и задушила.
В суде женщина призналась в содеянном.
«Я просто хотела, чтобы он затих. Он всегда так обращался со мной. Я не собиралась убивать, я хотела, чтобы он успокоился. Я не думала, что это всё закончится смертью», — сказала она.
За совершение преступления суд приговорил женщину к 10 годам лишения свободы. Итог трагической истории — мужчина мёртв, женщина в тюрьме, а двое детей остались без родителей.