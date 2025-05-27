Гражданина Германии из Калининграда обманули на 2 млн рублей под предлогом покупки билетов в театр

Оказалось, что мужчина познакомился с девушкой в социальной сети. Она и предложила вместе сходить в театр и отправила ссылку для покупки билетов. Перейдя по ссылке, мужчина ввел данные карты и код из СМС. Сайт выдал ошибку, мужчина ввел данные другой карты, потом еще одной и еще. Все это время деньги списывались.