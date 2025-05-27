Гражданина Германии из Калининграда обманули на 2 млн рублей под предлогом покупки билетов в театр

В Калининграде участились случаи обмана под предлогом покупки билетов в театр. На этот раз 36-летний гражданин Германии, проживающий в нашем регионе, лишился 2 млн рублей.
О случившемся рассказали в пресс-службе областного УМВД.
Оказалось, что мужчина познакомился с девушкой в социальной сети. Она и предложила вместе сходить в театр и отправила ссылку для покупки билетов. Перейдя по ссылке, мужчина ввел данные карты и код из СМС. Сайт выдал ошибку, мужчина ввел данные другой карты, потом еще одной и еще. Все это время деньги списывались.
Далее мужчина обратился в «службу поддержки» фейкового сайта. Там ему снова дали ссылку для ввода данных. И снова списали деньги. Потом трюк повторили. Итог — потерянные без малого 2 млн рублей.
Заведено уголовное дело.