Гендиректор-иностранец задержан в Беларуси с опасным грузом для тайника

Белорусские правоохранители задержали гендиректора-иностранца, привезшего опасный груз в Беларусь. Подробности сообщили в управлении Следственного комитета по Минской области.
Так, генеральный директор телекоммуникационных фирм в соседней стране заинтересовался повышением своего дохода. В интернете мужчина нашел объявление о грузоперевозках и откликнулся. Сначала под руководством куратора мужчина осуществил ряд «пробных» поездок по территории своей страны, а затем согласился выполнить «рейс» в Беларусь.
Фигурант поверил в свою безнаказанность и 17 января получил координаты нового тайника, где взял два пакета с запрещенным веществом. Пакеты с наркотиками ему следовало доставить в тайники под Могилевом и Брестом.
На машине жены фигурант уже 18 января пересек границу с Беларусью. Затем в лесу в Могилевском районе выкопал яму и спрятал один из пакетов, отправив куратору фото в мессенджере. Примерно в 12.00 часов рядом с городом Березино машину иностранца остановили правоохранители. При обыске у него нашли второй сверток с психотропом — до Бреста наркокурьер не доехал.
Экспертиза показала, что в обоих пакетах находился особо опасный наркотик, общим весом почти четыре килограмма. Задержанному инкриминируют незаконное перемещение через границу Беларуси особо опасных психотропных веществ в крупном размере и незаконные приобретение, хранение и перевозку психотропов (ч.2 ст.328−1 и ч.3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси).
До суда иностранец заключен под стражу.
Тем временем ГПК рассказал подробности задержания в Минске обвиняемого в убийстве россиянина, который пять лет назад похитил дочь у матери: «Девочку искали пять лет».
Еще ГАИ сказала белорусам ездить с включенным ближним светом фар с 25 мая.