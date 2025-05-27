Гендиректор-иностранец задержан в Беларуси с опасным грузом для тайника

На машине жены фигурант уже 18 января пересек границу с Беларусью. Затем в лесу в Могилевском районе выкопал яму и спрятал один из пакетов, отправив куратору фото в мессенджере. Примерно в 12.00 часов рядом с городом Березино машину иностранца остановили правоохранители. При обыске у него нашли второй сверток с психотропом — до Бреста наркокурьер не доехал.