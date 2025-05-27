В Новосибирске рухнул цех бывшего завода «Сибэлектротерм»

С 2017 года имущественный комплекс «Сибэлектротерма» арендует компания «Экран» (ныне — «РИД Групп — Новосибирск»), которая сдаёт помещения в субаренду. Утиралов утверждает, что арендатор не заинтересован в поддержании состояния недвижимости.
Это не первый случай разрушения на территории завода. В декабре 2021 года Утиралов сообщал о провале крыши одного из корпусов, однако тогда холдинг РАТМ опроверг эту информацию. «РИД Групп», управляющая территорией, позиционирует себя как компания, занимающаяся индустриальным девелопментом.
Судьба «Сибэлектротерма» остаётся неопределенной. В конце прошлого года арбитражный управляющий выставил на продажу имущество предприятия, включая три производственных корпуса, земельные участки и железнодорожные пути. Стартовая цена лота — 1,6 млрд рублей.
Завод, основанный в 1945 году, был одним из флагманов советской промышленности, специализируясь на выпуске электротермического и горношахтного оборудования. Однако после приватизации в 1992 году предприятие столкнулось с трудностями и в 2017-м было признано банкротом. Теперь его территория постепенно приходит в упадок, а новые владельцы пока не спешат вкладываться в ремонт ветшающих зданий.