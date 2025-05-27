В Новосибирске рухнул цех бывшего завода «Сибэлектротерм»

Завод, основанный в 1945 году, был одним из флагманов советской промышленности, специализируясь на выпуске электротермического и горношахтного оборудования. Однако после приватизации в 1992 году предприятие столкнулось с трудностями и в 2017-м было признано банкротом. Теперь его территория постепенно приходит в упадок, а новые владельцы пока не спешат вкладываться в ремонт ветшающих зданий.